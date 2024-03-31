Згадайте сьогодні творця «Самостійної України»

Брак націоналізму і нині є ключовою перешкодою на шляху завершення Національної Революції і перемоги над відвічним ворогом

Нині виповнюється 151 рік з Дня народження Миколи Міхновського – творця «Самостійної України».

Постатті надзвичайно недооціненій в українській історії та політиці.

Впевнений, що без знання і вивчення праць Миколи Міхновського не можна допускати до будь-якого навіть найменшого урядування.

Микола Міхновський на зламі століть посіяв зерно справжньої Української Революції. Сіяв його пробоєм проти течії. В час коли всі були охопленні безумством соціалізму – він плекав і поширював націоналізм як імунітет нації від всіх хвороб.

Розумів, що армія основа Самостійності України. Тому плекав перші військові формації визвольних змагань 1917-1921 років.

Тоді голос Міхновського потонув в потоці соціалістичної демагогії, позерства і елементарного браку рішучості.

Але «Самостійна Україна» є, а значить зерно посіяне Міхновським проросло. І ростиме, якщо нація плекатиме його, а не чергову новомодну бздуру принесену із закордону.

Брак націоналізму і нині є ключовою перешкодою на шляху завершення Національної Революції і перемоги над відвічним ворогом.

Тож плекаймо його. І пам’ятаймо Великий Чин Миколи Міхновського.

П.С. В Лук’янівському СІЗО мав можливість прочитати повне зібрання творів Миколи Міхновського. Кожне слово написане Міхновським виявилося пророчим і залишається актуальним. Слова які не підвладні часу і не піддаються інфляції. Почитайте нині Міхновського або хоча б про нього.

І не забуваймо, що його політична мета підлягає реалізації: «Одна єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказ»...