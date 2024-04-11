Чи можна Starlink змусити заблокувати послуги для росіян? Пентагон розчарував своєю відповіддю

Starlink – це комерційний продукт, і Росія без проблем намагається придбати його на «чорному ринку»

Пентагон запенвяє, що працює з Україною і SpaceX, щоб «надати послуги, яких потребує Україна»

Міністерство оборони США не може змусити компанію SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на фронті. Про це сказав журналістам помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб на Space Symposium 2024, передає Укрінформ з посиланням на Defence One.

«Я не думаю, що Міноборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і з Starlink», – сказав він.

За його словами, Starlink – це комерційний продукт, і Росія без проблем намагається придбати його на «чорному ринку».

Пламб зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink – це «те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти».

Він наголосив, що Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб «надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами».

Нагадаємо, термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Це свідчить про те, що зловживання терміналами є системною глобальною проблемою і ставить під сумнів контроль компанії над ними.

Також відомо, що українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Раніше американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

Водночас перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink.