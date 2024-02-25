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У Чернівецькій області заборонено наближатися до кордону: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Чернівецькій області заборонено наближатися до кордону: причина
фото: ДПСУ (ілюстративне)

Прикордонники посилюють обмеження на території трьох районів, які межують з сусідніми країнами – Чернівецького, Дністровського та Вижницького

На Буковині українцям заборонили наближатися ближче п`яти кілометрів до кордону. Таке обмеження запроваджено через велику кількість військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли нелегально виїхати з України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

У ДПСУ зазначили, що заборона не поширюється на жителів місцевих населених пунктів та осіб, які намагаються офіційно перетнути державний кордон. Однак українці повинні мати при собі документи.

Прикордонники посилюють обмеження на території трьох районів, які межують з сусідніми країнами – Чернівецького, Дністровського та Вижницького.

«З початком російської агресії та заборони виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, на всій ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону загострюється питання, щодо збільшення кількості спроб незаконного перетинання кордону. З метою забезпечення надійної охорони запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, пов’язані з посиленням прикордонного режиму в межах Селятинської, Берегометської, Красноїльської, Чудейської, Петровецької, Сучевенської, Кам’янецької, Глибоцької, Тереблечанської, Тарашанської, Герцаївської, Ванчиковецької, Мамалигівської, Лівенецької, Кельменецької, Сокирянської, Вашковецької територіальних громад, Чернівецького, Дністровського, Вижницького районів Чернівецької області», – повідомляє прикордонна служба.

Згідно з наказом начальника Чернівецького прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича від 22 лютого 2024 року забороняється:

  • в’їзд людей в визначену смугу вздовж державного кордону з метою туризму, відпочинку, рибальства. Винятки становлять лише місцеві мешканці, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідного дозволу. Також в’їжджати можуть власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном;
  • в’їзд чоловікам призовного віку та військовослужбовцям, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України;
  • проведення будь-яких робіт, за винятком сільськогосподарських, будівельних та інших. Однак про них треба завчасно попередити прикордонний загін і отримати на них відповідний дозвіл;
  • також забороняється їздити автомобілем та іншим транспортом в контрольованих прикордонних районах під час дії комендантської години. Переїздити лише можна тим людям, які законно прямують в прикордонні пункти пропуску для перетину межі;
  • не можна скупчувати транспорт (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих мешканців при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію);
  • не можна їздити дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами та які позначенні інформаційно-попереджувальними табличками «Увага! Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено»;
  • забороняється полювання, перевезення в авто зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
  • забороняється використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку);
  • забороняється використання та здійснення польотів легкомоторних, безпілотних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану;
  • забороняється знаходитися людям на відстані ближче 5000 метрів до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу наданого прикордонним. Виключення становить особи, які задіяні у проведенні сільськогосподарських робіт та тих, що перебувають на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись в інтернеті відеоінструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію карпатським високогір’ям та вирушив у «подорож».

До слова, чоловік «поховав» дружину, аби виїхати за кордон. Такий спосіб перетину кордону спланував 30-річний закарпатець разом зі своїм знайомим, з яким вони разом виїжджали до Угорщини. Чоловіки перетинали кордон у пункті пропуску «Тиса».

Раніше прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску. Ухилянти заплатили за «подорож» по €2 тис.

Раніше повідомлялося, що далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації. Підозрюваний заховав сина у своєму спальному мішку та рушив до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». 

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Теги: Чернівецька область прикордонники Держприкордонслужба Україна українці

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