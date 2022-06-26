Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени
Виключення Херсонська область та Крим
Повітряна тривога оголошена по всіх підконтрольних Україні областях. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про можливий виліт ракети з білоруського Мозиря.
Карта тривог зараз виглядає так:
ЗМІ повідомляють, що ракета пролетіла над Вінницькою областю.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.
По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.
Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.