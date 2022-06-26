Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени

Виключення Херсонська область та Крим

Повітряна тривога оголошена по всіх підконтрольних Україні областях. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про можливий виліт ракети з білоруського Мозиря.

Карта тривог зараз виглядає так:

ЗМІ повідомляють, що ракета пролетіла над Вінницькою областю.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.