  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени
рус
    Події в Україні

    Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени

    Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени

    Виключення Херсонська область та Крим

    Повітряна тривога оголошена по всіх підконтрольних Україні областях. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про можливий виліт ракети з білоруського Мозиря.

    Карта тривог зараз виглядає так:

    6b3b9509-63d2-4fac-b495-4e900c4c80b1.

    ЗМІ повідомляють, що ракета пролетіла над Вінницькою областю.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

    Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

    Читайте також: Ранкова атака на Київ: перші фото та відео зруйнованого будинку
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени