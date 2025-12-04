Головна Країна Політика
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
Глава держави подякував воїнам за захист України
скриншот з відео Офісу президента

За словами президента, за роки війни ракетники та артилеристи довели свою фаховість та взірцевий героїзм

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських ракетників та артилеристів державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Сьогодні особливий день – день однієї з найбільш сильних складових нашого захисту, сильних у знищенні окупанта. Українські гармати, наша реактивна артилерія, артилерійська розвідка, наші протитанкові підрозділи, мінометники, усі наші ракетні підрозділи за роки повномасштабної війни довели свою фаховість та взірцевий героїзм», – написав він.

Глава держави подякував воїнам за захист України та результативне відбиття російської агресії. Він наголосив, що Україна також памʼятатиме усіх тих, хто поліг за незалежність нашої держави.
 
«Відзначив державними нагородами українських ракетників, артилеристів, хто бʼється заради України як заради самого себе. Дякую вам, українські воїни, за ваш захист України та за ваші результати. Пишаюся вами. Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 4 грудня 2025 року в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. Саме цей рід військ завдає найбільшого ураження ворогу, тож артилеристів недарма звикли називати «богами війни». Ракетні війська й артилерія відіграють визначну роль у зміцненні обороноздатності держави та захисту України, допомагають знищувати ворога і звільняти наші землі від окупантів.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у ракетних військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома». 

