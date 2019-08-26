Разумков назвав чотири комітети, які може очолити опозиція



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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

З словами Разумкова, поки що не всі партії подали свої пропозиції щодо керівного складу в комітетах

Партія «Слуга народу» запропонувала іншим політичним силам, які будуть працювати у Верховній Раді, внести свої пропозиції щодо кандидатур на посади керівників низки парламентських комітетів. Про це голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков сказав журналістам після засідання підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Розумієте, тут важко сказати - це для опозиції чи не опозиції. Це іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота у парламенті буде направлена не на політичну позицію чи опозицію, а все ж таки на розвиток нашої держави. Те, що ми говоримо щодо керівних посад, а саме керівників комітетів, то ми пропонуємо (комітет - ред.) з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій, свобода слова, молоді і спорту, євроінтеграція, і комісія з питань ветеранів», - сказав Разумков.

За його словами, ці питання обговорювалися на засіданні сьогодні, але учасники засідання вирішили взяти тайм-аут до вівторка, аби за цей час провести консультації зі своїми політичними силами.

Також, додав Разумков, обговорювалися пропозиції відносно кандидатур на посади заступників голови Верховної Ради. «Але ми це питання будемо проговорювати після вже остаточного рішення», - додав політик.

Водночас він підтвердив інформацію про те, що не усі партії подали свої пропозиції. «Це теж правда. Але ми розраховуємо, що до вечора отримаємо пропозиції щодо керівного складу в комітетах і на ранок вийдемо з консолідованою позицією», - додав лідер партії «Слуга народу».

Раніше повідомлялося, що у Раді назвали можливий склад парламентської коаліції.