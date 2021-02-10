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    Думки вголос

    Зеленський вже готується до дочасних президентських виборів?

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський вже готується до дочасних президентських виборів?

    Зеленському таки розповіли, що Разумкову довіряють більше, аніж йому?

    Зеленський взявся щодня проводити форуми.

    Мо', він вже готується до дочасних президентських виборів? Бо тижнями сидіти у Карпатах, а потім намагання за тиждень «порєшати» усі питання в країні можна пояснити тільки виборами.

    Чи Зеленському хтось таки розповів, що Дмитру Разумкову довіряють нині більше, аніж йому?

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    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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