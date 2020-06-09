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    Політика

    Нардеп від «Слуги народу» натякнув на можливу відставку Разумкова

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    У Верховній Раді нібито порушувалося питання про голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади спікера - Нардеп від «Слуги народу» натякнув на можливу відставку Разумкова
    У Верховній Раді нібито порушувалося питання про голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади спікера
    Фото: Главком

    За зняття Разумкова фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віцеспікера, зазначив Лерос

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Гео Лерос заявив, що у Верховній Раді нібито порушувалося питання про голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
    Лерос натякнув на можливу відставку Разумкова.

    Про це політик розповів у інтерв'ю «Цензор.нет».

    Лерос заявив, що такий сценарій обговорювався вже з представниками різних фракцій.

    «Разумков нейтрально ставиться до всіх у парламенті. Через що користується великою повагою багатьох депутатів. Але з тієї інформації, якою я зараз володію, Єрмак вів переговори з представниками фракцій щодо того, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова. Він вже робить цей замір», — сказав нардеп.

    За його словами, таку інформацію йому нібито спершу надав представник однієї з фракцій. Пізніше її підтвердили члени ще двох політсил.

    «Знаю, що за зняття Разумкова фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віцеспікера», — зазначив нардеп.

    Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Главкому» прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим. 

    Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими.

    Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    Верховна Рада депутат партії партія Слуга народу Дмитро Разумков Гео Лерос
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