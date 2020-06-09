Нардеп від «Слуги народу» натякнув на можливу відставку Разумкова
За зняття Разумкова фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віцеспікера, зазначив Лерос
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Гео Лерос заявив, що у Верховній Раді нібито порушувалося питання про голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
Лерос натякнув на можливу відставку Разумкова.
Про це політик розповів у інтерв'ю «Цензор.нет».
Лерос заявив, що такий сценарій обговорювався вже з представниками різних фракцій.
«Разумков нейтрально ставиться до всіх у парламенті. Через що користується великою повагою багатьох депутатів. Але з тієї інформації, якою я зараз володію, Єрмак вів переговори з представниками фракцій щодо того, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова. Він вже робить цей замір», — сказав нардеп.
За його словами, таку інформацію йому нібито спершу надав представник однієї з фракцій. Пізніше її підтвердили члени ще двох політсил.
«Знаю, що за зняття Разумкова фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віцеспікера», — зазначив нардеп.
Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Главкому» прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим.
Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими.
Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.