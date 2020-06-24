Разумков відповів, чи планують нардепам підвищувати зарплату



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

«Сьогодні говорити виключно про себе — я думаю, що це не зовсім правильно», – вважає спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що наразі зарано говорити про підвищення заробітних плат народним депутатам.

Про це спікер парламенту сказав в ефірі «112 Україна».

«Я вважаю, що дійсно повинен бути гідний рівень оплати праці. Але повинен бути гідний рівень оплати праці всіх... На рівні тієї мінімальної заробітної плати, яка сьогодні є у наших співгромадян, говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів, — поки що зарано, м'яко кажучи», — зазначив Разумков.

Він уточнив, що це питання повинно бути пов'язане зі зростанням економіки, ВВП, добробуту громадян й розвитком держави.

«Сьогодні говорити виключно про себе — я думаю, що це не зовсім правильно. І з економічної, і з політичної, і з моральної точки зору», — сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що зарплати депутатів все ж дещо зросли: «Моя заробітна плата за рік зросла на 3 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Тому що є індексація».

На уточнення ведучого, що голова політичної партії «Голос» Кіра Рудик раніше поскаржилася на низьку зарплату у 35 тисяч гривень та анонсувала шляхи її підвищення, спікер відповів: «Це право Кіри Олександрівни».