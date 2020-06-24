  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Разумков відповів, чи планують нардепам підвищувати зарплату

    • Розсилка
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков&nbsp; - Разумков відповів, чи планують нардепам підвищувати зарплату
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
    Фото: Главком

    «Сьогодні говорити виключно про себе — я думаю, що це не зовсім правильно», – вважає спікер

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що наразі зарано говорити про підвищення заробітних плат народним депутатам.

    Про це спікер парламенту сказав в ефірі «112 Україна».

    «Я вважаю, що дійсно повинен бути гідний рівень оплати праці. Але повинен бути гідний рівень оплати праці всіх... На рівні тієї мінімальної заробітної плати, яка сьогодні є у наших співгромадян, говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів, — поки що зарано, м'яко кажучи», — зазначив Разумков.

    Він уточнив, що це питання повинно бути пов'язане зі зростанням економіки, ВВП, добробуту громадян й розвитком держави.

    «Сьогодні говорити виключно про себе — я думаю, що це не зовсім правильно. І з економічної, і з політичної, і з моральної точки зору», — сказав Разумков.

    Водночас він зазначив, що зарплати депутатів все ж дещо зросли: «Моя заробітна плата за рік зросла на 3 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Тому що є індексація».

    На уточнення ведучого, що голова політичної партії «Голос» Кіра Рудик раніше поскаржилася на низьку зарплату у 35 тисяч гривень та анонсувала шляхи її підвищення, спікер відповів: «Це право Кіри Олександрівни».

    Читайте також:
    Верховна Рада депутат зарплата гроші Україна Дмитро Разумков партія Голос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ