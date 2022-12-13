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Реформа містобудування: мери звернулися до нардепів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Реформа містобудування: мери звернулися до нардепів
фото ілюстративне

Законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок

Очільники українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655 про реформу містобудування, який Верховна Рада може ухвалити вже сьогодні. Відповідне звернення опубліковане на сайті Асоціації міст України.

«Ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту. Асоціація міст України, як найбільша асоціація органів місцевого самоврядування, чітко висловила свою позицію: не можна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування. 

На думку міських глав, контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом. Крім того, вводиться будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам з місцевого бюджету, а також порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде, як йдеться у зверненні.

Міська влада вважає, що таким чином ліквідується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва, а також знищуються досягнення реформи децентралізації, вся галузь централізується та звільняється від реального контролю. 

Асоціація міст України додає, що неодноразово зверталася до голови Комітету з питань організації держ влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради з проханням спільно доопрацювати законопроект.

Під зверненням, зокрема, підписався міський голова Києва, а також мер Львова, Хмельницька, Тернопіля, Чернігова, Вінниці, Житомира, Рівного, Дніпра, Івана-Франківська, тимчасово окупованого Маріуполя, Ужгорода, Миколаєва, Луцька, Черкас та інших міст та селищ України.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав головну загрозу у випадку ухвалення законопроєкта.

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Теги: закон будівництво Верховна Рада

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