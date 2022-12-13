Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу

Кличко: «Даний документ повністю нівелює контроль міст за будівництвом»

Верховна Рада цього тижня планує остаточно прийняти законопроєкт № 5655, який відбирає у місцевої влади повноваження на господарювання у власних містах та дозволяє будувати будь-які хмарочоси будь-де. Про це повідомляють ЗМІ.

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Відомо, що прийняття законопроєкту планувалося на початку грудня, однак питання загальмувало через розгромний висновок Національного агентства з запобігання корупції. Ввечері п’ятниці 9 грудня на сайті Ради оприлюднили понад дві тисячі нових правок до законопроєкту.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що даний документ повністю нівелює контроль міст за будівництвом.

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«Фактично це законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом. І створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування», – зазначає міський голова.

Таким чином, самовільне будівництво стане повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

«Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували і закликають депутатів допрацювати законопроект №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент. Саме так працює демократичне громадянське суспільство», – додав Кличко.

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