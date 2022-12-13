Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
фото ілюстративне

Кличко: «Даний документ повністю нівелює контроль міст за будівництвом»

Верховна Рада цього тижня планує остаточно прийняти законопроєкт № 5655, який відбирає у місцевої влади повноваження на господарювання у власних містах та дозволяє будувати будь-які хмарочоси будь-де. Про це повідомляють ЗМІ.

Відомо, що прийняття законопроєкту планувалося на початку грудня, однак питання загальмувало через розгромний висновок Національного агентства з запобігання корупції. Ввечері п’ятниці 9 грудня на сайті Ради оприлюднили понад дві тисячі нових правок до законопроєкту.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що даний документ повністю нівелює контроль міст за будівництвом.

«Фактично це законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом. І створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування», – зазначає міський голова.

Таким чином, самовільне будівництво стане повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

«Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували і закликають депутатів допрацювати законопроект №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент. Саме так працює демократичне громадянське суспільство», – додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги.

Читайте також: 50 відтінків містобудівної реформи. Хто підштовхує Зеленського діяти наосліп?
Теги: Верховна Рада будівництво Віталій Кличко влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донедавна співвласницею ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вважалася дівчина керівника Дніпропетровської ОДА Яна Хланта
«Велике будівництво». Скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги
20 листопада, 14:25
Авторка таємничого законопроєкту, який так хвалять забудовники, – лідерка партії «Слуга народу» Олена Шуляк
Велика таємниця Олени Шуляк. Що лідерка «Слуги народу» сховала у проєкті містобудівної реформи лобізм
30 листопада, 08:00
Співавторка законопроєкту №5655 – народна депутатка Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу»
50 відтінків містобудівної реформи. Хто підштовхує Зеленського діяти наосліп? Парламент
Вчора, 15:07

Політика

Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
Головне за ніч: Росія готується до ракетного терору та «бавовна» у Брянській області
Головне за ніч: Росія готується до ракетного терору та «бавовна» у Брянській області
Шмигаль розповів, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС
Шмигаль розповів, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС
Іран отримав від України сигнал щодо наслідків від співробітництва з РФ – Кулеба
Іран отримав від України сигнал щодо наслідків від співробітництва з РФ – Кулеба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
31K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
29K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
28K
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
7254
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
7211
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту