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Резніков анонсував новий період війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков анонсував новий період війни
Міністр зазначив, перемога – це коли Україна буде суверенною
фото з відкритих джерел

Резніков: «Ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти»

Українські захисники підуть у контрнаступ і наразі йде робота над тим, щоб його забезпечити. Україна вступає у новий період війни. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков.

«Ми вступаємо в новий період. З новим завданням - перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії», – написав Резніков.

Міністр зазначив, перемога – це коли Україна буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах, успішною, заможною, сильною, а Росії у нинішньому вигляді не буде. «Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих», – акцентував Резніков.

Він звернув увагу на те, що є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну, тож «ми у цій битві не самі». «Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі – української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд», – написав Резніков.

Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

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Теги: коаліція Міноборони Україна робота Олексій Резніков звільнення танки перемога ворог контрнаступ

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