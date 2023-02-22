Резніков очікує перші танки від партнерів вже найближчим часом

Резніков показав, як розбиті російські танки відправляють на виставку в Європу

Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у своєму Facebook.

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«Вільний світ створив «танкову коаліцію», щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами», – написав Резніков.

Також міністр пожартував, що сьогодні вночі 4 російські танки «вдерлися» до ЄС та НАТО, маючи на увазі передачу Україною партнерам декілька трофейних російських танків.

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фото: Олексій Резніков/Facebook

фото: Олексій Резніков/Facebook

«Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам... 24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів», – пише Резніков.

Міністр вважає, що це також має стати сигналом для росіян: «У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство».

Глава Міноборони переконаний, що більше європейців переконається, що Росію треба перемагати на полі бою: «І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку».

Нагадаємо, що Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі танки Leopard 2. Це буде можливо, як тільки українські військові закінчать своє навчання – протягом двух-трьох тижнів.