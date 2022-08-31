Туреччина визнає Крим лише українським. Москва несподівано відреагувала 

У Кремлі прокоментував слова Ердогана

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання Реджепа Ердогана не заважають співпраці з Анкарою. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Туреччина із самого початку говорила про свою незгоду з нами у цьому питанні. Але Крим – це частина Росії. Тому те, що говорить Ердоган, неможливо. Але це не заважає нам там, де нам вигідно, взаємодіяти з Туреччиною», – сказав Пєсков.



Раніше Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України. Оскільки Крим був незаконно анексований Росією, то країна-агресорка повинна його повернути. Саме цей механізм може бути закладений в основу угоди між Києвом та Москвою.

Напередодні міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров після повідомлення керівництва України про те, що українська армія готова звільнити Крим військовим шляхом, відреагував традиційними звинуваченнями в бік Заходу.

Очільник МЗС РФ заявив, буцімто «Захід у своїй спробі зберегти домінування та йти проти об'єктивного ходу історії відкидає міжнародне право». Раніше про свої міфічні права на окупований півострів РФ заявляла з войовничою риторикою.

Неходавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не забуває: саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Як відомо, у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України. Про це інформує українська розвідка.