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Путін назвав «особливу» зброю Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін назвав «особливу» зброю Росії
Путін запевняє, що російська зброя «на десятиліття випереджає закордонні аналоги»
фото з відкритих джерел

Володимир Путін нахвалює перед партнерами досягнення російської робототехніки

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зброя, виготовлена у його країні, «випереджає іноземні аналоги на роки та десятиліття і значно перевершує їх за тактико-технічними характеристиками». Путін пояснив, що йдеться про «високоточну зброю та робототехніку, про бойові комплекси, засновані на нових фізичних принципах». Про це він сказав, виступаючи на відкритті міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2022».

За словами Путіна, особливий інтерес становлять перспективні зразки та системи, які «орієнтовані на майбутнє і визначатимуть завтрашній день Збройних сил».

«Багато хто з них (зразків техніки – «Главком») на роки, а, можливо, на десятиліття випереджають закордонні аналоги, а за тактико-технічними характеристиками значно перевершують їх», – переконаний він.

Президент РФ також заявив, що дорожить зв'язками з державами Латинської Америки, Азії, Африки та готовий запропонувати їм найсучасніші види озброєнь. Він похвалив держави, які купують російську зброю. За словами російського диктатора, ці країни «не прогинаються перед так званим гегемоном, їхні лідери виявляють справжній чоловічий характер і не прогинаються».

Нагадаємо, раніше Росія продемонструвала своє нове «досягнення» у галузі робототехніки. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі показали робота-баристу, якого розробники назвали «Дуняшею». Ця лялька стала приводом для жартів у мережі. 

Путін назвав «особливу» зброю Росії фото 1

Також свого часу став темою для насміхань і людиноподібний робот  «Федір», якого створили для роботи у космосі. Розробники хвалилися, що робот уміє «відчиняти двері, працювати з дрилем, стріляти з пістолета, сідати в авто і квадроцикл та кермувати ними в автономному режимі». Однак після відправки робота на Міжнародну космічну станцію, з'ясувалося, що він непридатний для роботи там. 

«Федір» далеко не зовсім російський. За даними ЗМІ, лише половина його деталей – російського виробництва, решту за спецзамовленнями виготовляли в Японії, Німеччині, Швейцарії, США й інших країнах. 

Путін назвав «особливу» зброю Росії фото 2

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Під час зустрічі обговорювалися «питання забезпечення безпеки на військовому напрямку».

Теги: путін росія зброя Зброя Росії озброєння

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