Туреччина почала «воєнну операцію»: завдано авіаудару по Сирії, є загиблі

Туреччина оголосила про початок військової операції проти курдських

Туреччина посилила удари по північній Сирії у рамках кампанії Анкари проти курдських ополченців

Туреччина розпочала військову операцію в Сирії. Було завдано авіаудару, внаслідок якого загинуло щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє правозахисна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини».

Турки вдарили по сирійській військовій базі у північній провінції Алеппо поблизу сирійсько-турецького кордону, повідомила британська спостережна група.

Вісім осіб також отримали поранення під час удару, і кількість загиблих може зрости через кількість важко поранених.

Наразі незрозуміло, чи всі загиблі були військовослужбовцями.

Авіаналіт трапився на тлі посилення Туреччиною ударів по північній та північно-східній Сирії у рамках кампанії Анкари проти курдських ополченців.

Нагадаємо, днями армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військових об'єктах у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі.