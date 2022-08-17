Туреччина почала «воєнну операцію»: завдано авіаудару по Сирії, є загиблі
Туреччина посилила удари по північній Сирії у рамках кампанії Анкари проти курдських ополченців
Туреччина розпочала військову операцію в Сирії. Було завдано авіаудару, внаслідок якого загинуло щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє правозахисна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини».
Турки вдарили по сирійській військовій базі у північній провінції Алеппо поблизу сирійсько-турецького кордону, повідомила британська спостережна група.
Вісім осіб також отримали поранення під час удару, і кількість загиблих може зрости через кількість важко поранених.
Наразі незрозуміло, чи всі загиблі були військовослужбовцями.
Авіаналіт трапився на тлі посилення Туреччиною ударів по північній та північно-східній Сирії у рамках кампанії Анкари проти курдських ополченців.
Нагадаємо, днями армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військових об'єктах у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі.
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