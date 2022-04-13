Аргентина та Чилі припинили постачання літієвої руди в РФ

Країна-агресорка лишилася без значної частини сировини для виробництва акумуляторів

Аргентина та Чилі призупинили постачання до Росії літієвої руди, яка використовується для виробництва літій-іонних акумуляторів. Про це повідомив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу РФ Владислав Демидов на круглому столі в Раді федерації, пишуть російські ЗМІ.

«Щодо літію проблема взагалі вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова в постачанні сировини з Болівії, так само як Чилі та Аргентина не поставлятимуть нам сировину, то, на жаль, літієвої сировини нам брати немає де», – сказав він.

Тепер цю сировину Росія може отримувати лише з Болівії, оскільки в РФ власного видобутку літієвої руди немає.

У разі відмови в постачанні сировини з Болівії у Росії почнуться проблеми з забезпеченням власних потреб у літій-іонних акумуляторах.

Нагадаємо, раніше Росія засекретила дані про свій експорт та імпорт.

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