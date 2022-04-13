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    Аргентина та Чилі припинили постачання літієвої руди в РФ

    У Росії проблему нестачі руди назвали &laquo;гігантською&raquo; - Аргентина та Чилі припинили постачання літієвої руди в РФ
    У Росії проблему нестачі руди назвали «гігантською»
    фото з відкритих джерел

    Країна-агресорка лишилася без значної частини сировини для виробництва акумуляторів

    Аргентина та Чилі призупинили постачання до Росії літієвої руди, яка використовується для виробництва літій-іонних акумуляторів. Про це повідомив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу РФ Владислав Демидов на круглому столі в Раді федерації, пишуть російські ЗМІ.

    «Щодо літію проблема взагалі вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова в постачанні сировини з Болівії, так само як Чилі та Аргентина не поставлятимуть нам сировину, то, на жаль, літієвої сировини нам брати немає де», – сказав він.

    Тепер цю сировину Росія може отримувати лише з Болівії, оскільки в РФ власного видобутку літієвої руди немає.

    У разі відмови в постачанні сировини з Болівії у Росії почнуться проблеми з забезпеченням власних потреб у літій-іонних акумуляторах.

    Нагадаємо, раніше Росія засекретила дані про свій експорт та імпорт.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ санкції війна Україна Аргентина окупація Чилі #stoprussia
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    Аргентина та Чилі припинили постачання літієвої руди в РФ