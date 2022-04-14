Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги

Поки невідомо, що саме передбачається надіслати в межах анонсованих €100 млн

Міністерка збройних сил Франції Флоренс Парлі анонсувала виділення Україні нової партії військової допомоги. Що саме входитиме в новий пакет поставок, вона не уточнила. Про це повідомляє CNN.

«Після нових українських запитів я оголосила моєму українському колезі, що Франція надасть додаткові військові можливості на додаток до вже зроблених пожертвувань у розмірі €100 млн», – повідомила Парлі.

Що входитиме в новий пакет допомоги, міністерка оборони Франції не повідомила, але додала, що відправка нової партії військової допомоги запланована вже на найближчий час.

Нагадаємо, Франція готова стати гарантом безпеки України. Також Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів.

Раніше повідомлялося, що Макрон обіцяє Україні 1,2 млрд євро та військову техніку.

Як стало відомо, Латвія вже надала Україні допомоги на третину свого оборонного бюджету – Егілс Левітс.

Також надійде нова військова допомога від США: що саме отримають ЗСУ.

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