Окупанти зіткнулися з дилемою після невдалого штурму Вугледара – розвідка Британії

Донедавна командування РФ, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху

Після невдалого штурму Вугледару російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«4 березня 2023 року міноборони Росії оприлюднило відео раритетного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Є реальна ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника Wagner Group Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій», – йдеться в повідомленні.

Розвідка звертає увагу, що єдиним російським командиром, який потрапив на відео із Сергієм Шойгу виявився генерал-полковник Рустам Мурадов. Він відповідає за Вугледарський напрямок на Донеччині, де за останні три місяці провалилися кілька російських штурмів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху. Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної», – дійшли висновку в розвідці Британії.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.