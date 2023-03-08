Окупанти зіткнулися з дилемою після невдалого штурму Вугледара – розвідка Британії
Донедавна командування РФ, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху
Після невдалого штурму Вугледару російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
«4 березня 2023 року міноборони Росії оприлюднило відео раритетного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Є реальна ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника Wagner Group Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій», – йдеться в повідомленні.
Розвідка звертає увагу, що єдиним російським командиром, який потрапив на відео із Сергієм Шойгу виявився генерал-полковник Рустам Мурадов. Він відповідає за Вугледарський напрямок на Донеччині, де за останні три місяці провалилися кілька російських штурмів.
«Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху. Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної», – дійшли висновку в розвідці Британії.
Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.
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