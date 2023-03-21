Зеленський заявив про необхідність нових механізмів деокупації Запорізької АЕС

Зеленський зустрівся з японським прем'єром Кісідою, однією з тем перемовин була деокупація ЗАЕС

Україна та партнери повинні розробити нові механізми звільнення Запорізької атомної електростанції від окупації, адже наразі міжнародні інституції не здатні вирішити цю проблему. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єром Японії Фуміо Кісідою, пише «Укрінформ».

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За його словами, нові механізми для деокупації атомної електростанції були однією з тем переговорів із очільником японського уряду.

«Той формат, у якому ми живемо, при всій повазі та подяці до того, що пан Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі – ред.) робить, щоб вирішити цю ситуацію, поки Запорізькій станції нічого не допомагає, жодна міжнародна інституція поки що це питання не може вирішити. Тому ми повинні знаходити інші механізми», – пікреслив голова держави.

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Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.