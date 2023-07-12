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РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу
В РНБО кажуть, що доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих
фото з відкритих джерел

Медичний канабіс хочуть використовувати в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності

Рада національної безпеки та оборони України закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Про це йдеться на сайті відомства.

«Сьогодні є велика кількість наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, що підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях. Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей, оскільки дозволить забезпечити контрольований обіг медичного канабісу», – йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

У відомстві кажуть: «доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами».

«Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу», – наголошують в РНБО.

Депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» у Telegram написав: «Багато ЗМІ вийшли з новиною, що сьогодні вже голосування по медичному канабісу. Дуже вдячні за позицію та підтримку, але маленький нюанс: не сьогодні. Але скоро буде».

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити використовувати канабіс в медичних цілях. Відповідний законопроєкт підтримав Кабінет міністрів України.

Раніше у Солом’янському районі Києва в житловому будинку на сходовому майданчику виявили тіла двох 15-річних дівчат. За попередньою інформацією, вони приходили до однієї з квартир з метою вживання психотропних речовин.

До слова, народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що те, що в Україні називають медичним канабісом, в усьому світі називають просто маріхуаною

Читайте також: Легалізація медичного канабісу чи маріхуани? Давайте розбиратися
Теги: наркотики легалізація марихуани РНБО Верховна Рада

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