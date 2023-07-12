РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу

В РНБО кажуть, що доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих

Медичний канабіс хочуть використовувати в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності

Рада національної безпеки та оборони України закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Про це йдеться на сайті відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні є велика кількість наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, що підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях. Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей, оскільки дозволить забезпечити контрольований обіг медичного канабісу», – йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

У відомстві кажуть: «доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу», – наголошують в РНБО.

Депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» у Telegram написав: «Багато ЗМІ вийшли з новиною, що сьогодні вже голосування по медичному канабісу. Дуже вдячні за позицію та підтримку, але маленький нюанс: не сьогодні. Але скоро буде».

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити використовувати канабіс в медичних цілях. Відповідний законопроєкт підтримав Кабінет міністрів України.

Раніше у Солом’янському районі Києва в житловому будинку на сходовому майданчику виявили тіла двох 15-річних дівчат. За попередньою інформацією, вони приходили до однієї з квартир з метою вживання психотропних речовин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що те, що в Україні називають медичним канабісом, в усьому світі називають просто маріхуаною.