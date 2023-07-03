Легалізація канабісу. Що відбувається насправді
Тиск на Україну буде чинитися позамежний
Мова не про інтереси хворих людей, а про виробництво «лікувального» канабісу в Україні в промислових обсягах.
І це в країні, де суспільство і держава не готові до введення електронних рецептів.
У країні з тотальною корупцією.
Де продається все оптом і вроздріб, навіть гуманітарка і харчування для армії.
Тиск на Україну буде чинитися позамежний.
Чому у світі незадоволені тим, що таліби в Афганістані знищують поля маку?
Річ у тім, що опіоїди і канабіоїди дають змогу переспрямовувати жителів розвинених країн із синтетичних наркотиків на «екотравку».
А «синтетика» зараз на Заході за рівнем смертності б'є всі рекорди, особливо серед молоді та середнього віку.
Тож, Україну спеціалізуватимуть на коноплях, а Афганістан – на маку.
Хоча Талібан уже проти.
Щодо нас – питання вирішене на 100%.
Ніхто з нормальних країн не хоче виробляти у себе наркотичну сировину (точніше сказати – не хоче робити акцент на ній), але всі хочуть робити з неї «лікувальні» пігулки, робити великі гроші, попутно витісняючи «синтетику».
До речі, великий профіт у країнах із легалізованим вирощуванням наркосировини ніколи не виникає.
Перевірено Болівією, яка так і не розбагатіла на легалізації коки.
Як і Афганістан – на маку.
До речі, кажуть, у нас уже з'явилися поля маку... «Лікувального».
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