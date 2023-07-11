Медичний канабіс чи звичайна маріхуана? Пост нардепа спровокував скандал

Українці розділилися на два табори – ті, хто виступають за легалізацію медичного канабісу, та ті, хто вважає, що так урядовці намагаються перетворити Україну на суцільні поля з коноплі

Політик Сергій Власенко гостро виступив проти легалізації маріхуани

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що те, що в Україні називають медичним канабісом, в усьому світі називають просто маріхуаною.

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«А ви знали, що те, що у нас соромʼязливо називають «медичний канабіс», усюди зазвичай називають марихуаною, гашишем, анашою і т. д?» – написав Власенко.

Пост Сергія Власенка скріншот

Пост Власенка викликав бурхливе обговорення в мережі. Українці розділилися на два табори – ті, хто виступають за легалізацію медичного канабісу, та ті, хто вважає, що так урядовці намагаються перетворити Україну на суцільні поля з коноплі.

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«Все рівно, як воно називається. Головне, що допоможе хворим»;

«Ті, хто так називає медичний канабіс, не знають насправді, що це таке. Мабуть, вони або їхні близькі ніколи не були в ситуаціях, коли потрібен медичний канабіс. Мабуть, ніколи не бачили онкохворих, яких від хімії вивертає так, що жити не хочеться, або військових з ПТСР, які можуть пити алкоголь і стати агресивними, а можуть натомість використовувати медичний канабіс»;

«А ви знали, що у всьому цивілізованому світі (Канада, США, Ізраїль, багато країн ЄС) канабіс використовується лікарями, а більшість противників легалізації лобіюються алкогольними та тютюновими компаніями?»

«Все-таки мова саме про медичний канабіс з низьким вмістом тетрагідроканабінол

, тоді як назви просто гашиш, маріхуана і т.п. не передають інформацію про відсутність сильного психотропного впливу цієї речовини»;

, тоді як назви просто гашиш, маріхуана і т.п. не передають інформацію про відсутність сильного психотропного впливу цієї речовини»; «Наша влада дуже сором'язлива називати речі своїми іменами...)»;

«Проти тільки ті, хто кришує торговців наркотиками (така конкуренція, навіщо воно їм треба?), або проти продавці алкашки та тютюна... всі нормальні свідомі люди – за».

Думки українців щодо легалізації маріхуани розділилися: деякі вважають це необхідним, а деякі – навпаки скріншот

Зазначимо, що медичний канабіс – це широкий термін, який застосовують для будь-яких ліків на основі конопель, які використовуються для полегшення симптомів. Препарати призначають лише певним пацієнтам при таких станах:

дітям та дорослим з рідкісними важкими формами епілепсії;

дорослим з блювотою або нудотою, спричиненими хіміотерапією;

людям з ригідністю м’язів і спазмами, викликаними розсіяним склерозом.

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

Раніше на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати.

Народна депутатка Ольга Богомолець зазначила, що всі заяви щодо легалізації медичного канабісу насправді є не більш ніж спекуляцією і маніпуляцією, а справа з використанням реальних потреб хворих людей використовується для просування мільярдного надприбуткового бізнесу в Україні. Як зазначає нардепка, для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон. Достатньо лише внести зміни до двох постанов уряду, але, за її словами, ці зміни ніколи не були ухвалені та внесені. Як зазначає лікарка, тема «легалізації медичного канабісу» насправді підіймається заради ухвалення закону, який дозволить вирощування й перероблювання канабісу в Україні в дуже великих обсягах.

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Нардепка каже, масове використання медичного канабісу не дасть змогу подолати наслідки післявоєнного ПТСР чи допомогти онкохворим, а лише погіршить ситуацію та «допоможе» перейти від легкого канабісу до сильніших наркотиків.