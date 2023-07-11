Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Медичний канабіс чи звичайна маріхуана? Пост нардепа спровокував скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Медичний канабіс чи звичайна маріхуана? Пост нардепа спровокував скандал
Українці розділилися на два табори – ті, хто виступають за легалізацію медичного канабісу, та ті, хто вважає, що так урядовці намагаються перетворити Україну на суцільні поля з коноплі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Політик Сергій Власенко гостро виступив проти легалізації маріхуани

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що те, що в Україні називають медичним канабісом, в усьому світі називають просто маріхуаною. 

«А ви знали, що те, що у нас соромʼязливо називають «медичний канабіс», усюди зазвичай називають марихуаною, гашишем, анашою і т. д?» – написав Власенко.

Пост Сергія Власенка
Пост Сергія Власенка
скріншот

Пост Власенка викликав бурхливе обговорення в мережі. Українці розділилися на два табори – ті, хто виступають за легалізацію медичного канабісу, та ті, хто вважає, що так урядовці намагаються перетворити Україну на суцільні поля з коноплі.

  • «Все рівно, як воно називається. Головне, що допоможе хворим»;
  • «Ті, хто так називає медичний канабіс, не знають насправді, що це таке. Мабуть, вони або їхні близькі ніколи не були в ситуаціях, коли потрібен медичний канабіс. Мабуть, ніколи не бачили онкохворих, яких від хімії вивертає так, що жити не хочеться, або військових з ПТСР, які можуть пити алкоголь і стати агресивними, а можуть натомість використовувати медичний канабіс»;
  • «А ви знали, що у всьому цивілізованому світі (Канада, США, Ізраїль, багато країн ЄС) канабіс використовується лікарями, а більшість противників легалізації лобіюються алкогольними та тютюновими компаніями?»
  • «Все-таки мова саме про медичний канабіс з низьким вмістом тетрагідроканабінол
    , тоді як назви просто гашиш, маріхуана і т.п. не передають інформацію про відсутність сильного психотропного впливу цієї речовини»;
  • «Наша влада дуже сором'язлива називати речі своїми іменами...)»;
  • «Проти тільки ті, хто кришує торговців наркотиками (така конкуренція, навіщо воно їм треба?), або проти продавці алкашки та тютюна... всі нормальні свідомі люди – за».
Думки українців щодо легалізації маріхуани розділилися: деякі вважають це необхідним, а деякі – навпаки
Думки українців щодо легалізації маріхуани розділилися: деякі вважають це необхідним, а деякі – навпаки
скріншот

Зазначимо, що медичний канабіс – це широкий термін, який застосовують для будь-яких ліків на основі конопель, які використовуються для полегшення симптомів. Препарати призначають лише певним пацієнтам при таких станах:

  • дітям та дорослим з рідкісними важкими формами епілепсії;
  • дорослим з блювотою або нудотою, спричиненими хіміотерапією;
  • людям з ригідністю м’язів і спазмами, викликаними розсіяним склерозом.

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

Раніше на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати.

Народна депутатка Ольга Богомолець зазначила, що всі заяви щодо легалізації медичного канабісу насправді є не більш ніж спекуляцією і маніпуляцією, а справа з використанням реальних потреб хворих людей використовується для просування мільярдного надприбуткового бізнесу в Україні. Як зазначає нардепка, для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон. Достатньо лише внести зміни до двох постанов уряду, але, за її словами, ці зміни ніколи не були ухвалені та внесені. Як зазначає лікарка, тема «легалізації медичного канабісу» насправді підіймається заради ухвалення закону, який дозволить вирощування й перероблювання канабісу в Україні в дуже великих обсягах.

Нардепка каже, масове використання медичного канабісу не дасть змогу подолати наслідки післявоєнного ПТСР чи допомогти онкохворим, а лише погіршить ситуацію та «допоможе» перейти від легкого канабісу до сильніших наркотиків.

Читайте також: Легалізація медичного канабісу чи маріхуани? Давайте розбиратися
Теги: наркотики легалізація марихуани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніхто з нормальних країн не хоче виробляти у себе наркотичну сировину
Легалізація канабісу. Що відбувається насправді
3 липня, 13:50
Брітні Спірс та Кевін Федерлайн до розлучення
Знову за своє. Стало відомо, що Брітні Спірс не може подолати залежність
11 червня, 21:28
«Жалюгідним «одноразовим солдатам» – чоловікам з окупованих «народних республік» – дають амфетамін та інші наркотики»
«Одноразові солдати». Як алкоголь і наркотики ведуть російську армію у бій Країна-агресор
15 червня, 21:55
Точна тількість затриманих поки невідома
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
19 червня, 08:24
Під час обшуків виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів
Поліцейські «кришували» наркоторговців у Дніпрі: деталі від СБУ (фото)
19 червня, 13:54
ЗСУ продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту
ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський
16 червня, 10:28
Нідерландські правоохоронці виявили найбільшу з початку року партію кокаїну
Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні мільйонів євро
27 червня, 06:14
За даними Коваль, 17 із 43 претендентів на посади в прокуратурі вживали чи вживають наркотичні засоби
Третина претендентів на посади в САП вживали наркотики – голова комісії Коваль
6 липня, 15:37
Наркотичний скандал у Білому домі триває
Хто приніс кокаїн у Білий дім? Нові подробиці скандалу
7 липня, 15:37

Суспільство

У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)
У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)
Медичний канабіс чи звичайна маріхуана? Пост нардепа спровокував скандал
Медичний канабіс чи звичайна маріхуана? Пост нардепа спровокував скандал
Трагедія в Оріхові. Загинуло подружжя залізничників: у них залишилась маленька донька
Трагедія в Оріхові. Загинуло подружжя залізничників: у них залишилась маленька донька
Новий скандал із жіночими купе «Укрзалізниці»: що відбувається із цінами
Новий скандал із жіночими купе «Укрзалізниці»: що відбувається із цінами
Служителі УПЦ МП розкрадають храми: забирають навіть килими (відео)
Служителі УПЦ МП розкрадають храми: забирають навіть килими (відео)
Найбільше із гендерно зумовленим насильством стикаються українці з південних та східних областей
Найбільше із гендерно зумовленим насильством стикаються українці з південних та східних областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
18K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
18K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
18K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
11K
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту