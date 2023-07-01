Президент підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям
Позики людей з територій, охоплених війною, реструктуризують
Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закони №9051 та №9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною, а також №5322 –щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. Про це стало відомо з карток законопроєктів на сайті Верховної Ради.
Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.
Крім того, законопроєкт №9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.
Також Зеленський підписав закон №5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, який імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку «REMIT».
Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ проти України. Зокрема, у списку опинились оборонні підприємства та керівники низки російських компаній.
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