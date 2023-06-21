Трагедія біля укриття: Данілов натякнув на кадрові рішення
Данілов уточнив, що перевірка укриттів вже відбулася. Результати будуть розглянуті на засіданні РНБО
На черговому засіданні Ради нацбезпеки та оборони, яке пройде 23 червня, ключовою темою стане стан укриттів в Україні, можуть бути ухвалені кадрові рішення. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
За його словами, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.
Данілов уточнив, що перевірка вже відбулася. Результати розглянуть на засіданні РНБО – доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки (йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина).
«За результатами доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні», - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.
До відома, суд відправив під цілодобовий домашній арешт (на два місяці) директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.
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