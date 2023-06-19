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Верховна Рада може дозволити реєстрацію авто з правим кермом – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада може дозволити реєстрацію авто з правим кермом – нардеп
Транспортний комітет підтримав законопроект, який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, є велика ймовірність того, що законопроєкт зможуть розглянути на найближчих засіданнях Ради

Транспортний комітет підтримав законопроект (№9238), який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, є велика ймовірність того, що на найближчих засіданнях Ради його зможуть розглянути.

«Я подав такий законопроєкт ще 6 квітня (№9182), але «слуги» разом зі своїми друзями з «Голосу» вирішили його скопіювати та подати від себе вже 25 квітня. Звісно, транспортний комітет скоріше розглянув його, ніж мій. Хоча на останньому засіданні Ради я виступав і нагадував їм про мій законопроект. Але якщо законопроект ухвалять раніше і це допоможе військовим на фронті, я тільки за», – зазначив нардеп.

Зараз реєстрація авто з правими кермом офіційно заборонена і це створює проблеми для волонтерів, які допомагають ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, виповнився рік з дня ухвалення закону 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок, який досі не підписаний. Петиція з закликом невідкладно підписати закон, яка стрімко набрала 25 тис. підписів, – уже на розгляді глави держави.

До слова, в офіційному виданні українського парламенту «Голос України» знайшли цитату російського пропагандистського видання «Russia Today».

Теги: автомобіль ЗСУ Верховна Рада

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