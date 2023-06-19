У Києві після вживання наркотиків померли дві 15-річні дівчинки: деталі

Поліція затримала 46-річного чоловіка, який надав дівчатам свою квартиру для вживання психотропних речовин

У Солом’янському районі Києва в житловому будинку на сходовому майданчику виявили тіла двох 15-річних дівчат. За попередньою інформацією, вони приходили до однієї з квартир з метою вживання психотропних речовин. Про це повідомляє пресслужба Київської поліції.

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Правоохоронці затримали власника квартири, до якого напередодні прийшли дівчата з метою вживання наркотичних речовин. За даними слідства, 16 червня підозрюваний на прохання двох неповнолітніх дівчат, з якими був знайомий раніше, надав приміщення своєї квартири на вулиці Уманській для незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини – солі PVP.

Поліція встановлює обставини трагедії фото: Київська поліція

«Близько 21:00 неповнолітні, з добровільного дозволу та відома зловмисника зайшли до його квартири, де з його дозволу вжили особливо небезпечну психотропну речовину шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього 15-річні дівчата залишилися у зазначеній квартирі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими», – повідомляє пресслужба.

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Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири.

Затриманий власник квартири фото: Київська поліція

За фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх відкрито кримінальне провадження. Чоловіку повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності. Досудове розслідування здійснює Солом’янське УП ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, що 18 червня Служба безпеки України масово затримала працівників Національної поліції у Дніпрі. Точна тількість затриманих невідома, проте відомо, що їх було близько 20. Підозрюваних звинувачують у «кришуванні» наркотиків в місті, а також інших злочинців, причетних до цього.

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До слова, у Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками.