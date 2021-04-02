РНБО розробляє різні сценарії реагування на ворожі дії Росії

Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань

Росія стягує війська до українських кордонів

Рада національної безпеки і оборони України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації, пов’язаної з ескалацією російської агресії в регіоні. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

Як повідомляє пресслужба РНБО, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього безпекового співробітництва. Сторони також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань «Запад-2021».

За словами Данілова, Апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій. «РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні», – зазначив він, додавши, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Секретар РНБО України висловив подяку канадській стороні за всебічну допомогу нашій державі. «Канада – це наш надійний друг і партнер», – сказав він.

Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні відзначила рішучість України у питаннях санкційної політики та заявила про незмінність підтримки з боку Канади нашої держави на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.