РНБО збереться у четвер: що на порядку денному

Засідання має розпочатися о 15:00

У четвер, 30 грудня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Стало відомо, що на порядку денному. Про це пише низка ЗМІ із посиланням на джерела.

Наразі відомо, що на засіданні РНБО 30 грудня розглянуть:

• питання безпеки,

• ситуацію в енергетиці

• епідеміологічну ситуацію в країні.

Також джерела повідомляють, що засідання заплановане на 15:00.

Водночас жодне з опитаних джерел, причетних до підготовки засідання, не змогло повідомити, чи буде РНБО вводити нові санкції.

Через розширення переліку питань засідання Ради нацбезпеки і оборони перенесли на нову дату – 30 грудня. За попередньою інформацією, засідання мало відбутися 29 грудня.

Зазначимо, попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Також секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.

До слова, раніше адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

21 грудня «Слуга народу» відповів, чи запровадять санкції проти Порошенка.

«Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.