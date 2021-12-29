Обшуки опозиціонерів. Турчинов напророкував кінець зеленій владі

Турчинов вважає, що обшуки у представників «Євросолідарності» лише наближають кінець «зеленої влади»

Щоб відволікти увагу українців від скандалів та кризи в економіці, енергетиці та безпеці, від зупинки підприємств, віялових відключень та зростання тарифів, за вказівкою президента Зеленського силовики «влаштували терор і репресії» проти лідера та представників найбільшої опозиційної партії «Європейська солідарність». Таку заяву під час брифінгу зробив колишній секретар РНБО і керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов.

Як вже повідомляв «Главком», сьогодні о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка та у народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка. Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства «від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів». Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями Центру Разумкова та Демініціатив, Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

«Сьогодні о 7 годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю помічника президента, надзвичайно і повноважного посла Юрія Оніщенка, який має 25 років дипломатичного стажу, віддано працював на свою країну. Також обшукували ексдепутата Сергія Березенка, й інших наших колег», – повідомив Турчинов.

Він повідомив, що силовики шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року.

«Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків – це не збирання якоїсь доказової бази. Мета цих обшуків – демонстративний терор, залякування та демонстративне приниження. Уявіть собі – у родин маленькі діти. О 7 годині ранку вриваються у вашу оселю люди, які самі не знають, що хочуть знайти. Це безумовно не створює радісний настрій перед новорічними святами», – наголосив Турчинов.

Співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко також зазначила, що в регіонах є випадки тиску на партійців та членів їхніх родин. За її словами, невідомі телефонували матері народної депутатки Софії Федини із вимогою не брати участі в протесту проти політичних репресій біля резиденції «Синьогора» в Гуті.

«Ми щодня отримуємо дуже серйозні сигнали про тиск з регіонів на наших членів команди. Зокрема, мамі Софії Федини, депутатки Верховної Ради з нашої фракції, яку, до речі, Зеленський смертельно боїться, дзвонили невідомі доброзичливці з вимогою, щоб Софія не брала участі в пікетах біля Гути. Ми знаємо, що є негласні сигнали, спілкування з усіма львівськими нашими колегами, які посміли заявити свій спротив політичним репресіям проти Петра Порошенка», – наголосила Геращенко.

У політсилі кажуть, що провокації проти «Європейської солідарності» триватимуть і надалі.

«Зеленський ставить перед силовиками задачу – не боротися з російською агресією, а боротися з головною опозиційною силою – «Європейською солідарністю» та її лідером Петром Порошенком, які за всіма рейтингами виходять на лідируючі позиції», – нагадав Турчинов.

Він радить Офісу президента та у Кабінеті міністрів пошукати документи, пов’язані з вугіллям, «які дійсно можуть зацікавити правоохоронні органи – коли не зараз, то у найближчому майбутньому».

«Документи, пов’язані із завезенням на 3 мільярди доларів російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій. Та з корупційною схемою завезення електроенергії з Білорусі через посередників, кошти від яких йдуть саме до вищого керівництва країни. От це дійсно цікаво. І це дійсно – злочин», – звернувся Турчинов до Зеленського і Шмигаля.

Колишній секретар Ради нацбезпеки каже, що «Європейська солідарність» попри всі провокації, залякування, спроби фальшувати нові кримінальні справи продовжує свою діяльність спокійно і впевнено.

«Всі ці провокації тільки наближають нашу перемогу і ганебний кінець «зеленої влади». Можете пересвідчитися щодо цього, вивчивши історію Віктора Януковича, який користувався такими брудними схемами і засобами боротьби із політичними опонентами», – резюмував Турчинов.

Нагадаємо, українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.