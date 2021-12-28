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    Засідання РНБО перенесено: нова дата і причина

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    Засідання Ради нацбезпеки і оборони перенесли на 30 грудня - Засідання РНБО перенесено: нова дата і причина
    Засідання Ради нацбезпеки і оборони перенесли на 30 грудня
    фото: president.gov.ua

    Попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада

    Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на 30 грудня через те, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань. Про це повідомляє апарат РНБО.

    «У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, що вносяться до порядку денного Ради національної безпеки та оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року», – йдеться у повідомленні РНБО.

    Нагадаємо, 24 грудня Зеленський скликав засідання РНБО, його призначили на 29 грудня.

    Зазначимо, попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

    До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

    Також секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.

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    Теги: РНБО політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Засідання РНБО перенесено: нова дата і причина