Засідання РНБО перенесено: нова дата і причина

Засідання Ради нацбезпеки і оборони перенесли на 30 грудня

Попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада

Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на 30 грудня через те, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань. Про це повідомляє апарат РНБО.

«У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, що вносяться до порядку денного Ради національної безпеки та оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року», – йдеться у повідомленні РНБО.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський скликав засідання РНБО, його призначили на 29 грудня.

Зазначимо, попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Також секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.