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Зеленський пережив понад 12 замахів на своє життя – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський пережив понад 12 замахів на своє життя – ЗМІ
Розвідка США допомогла зберегти життя Зеленського
фото з відкритих джерел

Стало відомо, як вдалося запобігти принаймні двом спробам вбивства українського президента

Директор ЦРУ вирушив до Києва перед початком повномасштабного вторгнення РФ, щоб попередити президента України Володимира Зеленського про російський план його вбивства. Про це повідомляє The Independent.

У книзі «Боротьба за життя: усередині Білого дому Джо Байдена», що готується до публікації, автор Кріс Віппл пише, що в той момент Зеленський публічно відкинув попередження офіційних осіб США про те, що Кремль незабаром вторгнеться в Україну. Він стверджує, що перед війною директор ЦРУ Білл Бернс вирушив до Києва, щоб перевірити «реальність небезпеки» ситуації, що склалася.

Віппл розповів, що президент США Джо Байден доручив директору ЦРУ, колишньому послу США в Росії, надати «точні деталі російських змов».

«Це одразу привернуло увагу Зеленського, він здивувався і протверезився від цієї новини», – сказав він.

За інформацією українських офіційних осіб, Зеленський із 24 лютого пережив понад 12 замахів на своє життя з боку Росії. За інформацією Віппла, принаймні двом спробам вдалося запобігти завдяки розвідувальній інформації США, які надав Бернс під час свого візиту до української столиці.

«Розвідка була настільки докладною, що допомогла силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам Росії на його життя», – сказано в книзі.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін назвав «лицемірною політикою Києва» відмову президента України Володимира Зеленського погодитися на умови путінського «різдвяного перемир’я». Про це очільник держави-терористки зазначив у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна

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