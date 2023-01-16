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Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував
фото з відкритих джерел

Неприйняття Україною російського різдвяного «перемир’я» Путін назвав «лицемірством»

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав «лицемірною політикою Києва» відмову президента України Володимира Зеленського погодитися на умови путінського «різдвяного перемир’я». Про це очільник держави-терористки зазначив у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомив офіційний сайт Кремля.

У розмові йшлося, зокрема, про те, що за ініціативи турецької сторони та з урахуванням нещодавніх контактів в Анкарі уповноважених Росії та України з прав людини порушать питання обміну полоненими, насамперед пораненими.

«Володимир Путін звернув увагу на деструктивну лінію київського режиму, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки західних спонсорів, які нарощують обсяги озброєнь, що передаються, і військової техніки. Прикладом лицемірної політики Києва стало неприйняття пропозиції припинити вогонь на період православного Різдва», – повідомили у Кремлі.

Як відомо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

На таку цинічну заяву Кирила бурхливо відреагували соцмережі, згадавши передвеликодній путінський терор в Одесі.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував.  «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

Крім того, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, за дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я. 

Читайте також: Операція «Різдвяне перемир'я»

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