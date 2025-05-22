Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані

Речник Путіна: Рішення щодо місця подальших переговорів наразі не ухвалювалося

В адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна не ухвалили рішення щодо місця проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Йдеться, зокрема, про Ватикан. Як передає «Главком», про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, наразі Москва не отримувала пропозицій від Ватикану щодо співробітництва. Рішення щодо місця подальших переговорів наразі не ухвалювалося, додав речник Путіна.

Також Пєсков нахабно заявив, буцімто, РФ не зацікавлена в затягуванні роботи над меморандумом Росії та України. Крім того, підготовка до обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» триває.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну».

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.