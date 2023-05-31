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«Росіяни знищували чеченців»: Данілов нагадав Кадирову, кому насправді треба мститися

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Росіяни знищували чеченців»: Данілов нагадав Кадирову, кому насправді треба мститися
Олексій Данілов гостро відповів на чергові погрози Рамзана Кадирова
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО Данілов нагадав, що саме російські танки рівняли із землею Грозний

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов нагадав ватажку Чечні Рамзану Кадирову, хто знищував чеченців. Він вказав на історичний факт, коли російські танки рівняли з землею Грозний разом з його жителями.

«Кадирову варто мстити Москві і особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали і знищували чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і осквернені могили предків», – зазначив Данілов.

Він нагадав, що «не українці танками порівнювали із землею Грозний разом з його мирними жителями, це були російські танки».

«Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати!» – закликав Данілов.

Нагадаємо, що вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Російська влада і журналісти повідомили про атаку дронами. Також з'явилася інформація, що в результаті ударів безпілотників в декількох будівлях є «незначні пошкодження». Після цього голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров почав сипати погрозами. Кадиров уже звинуватив у всьому «київський режим» і назвав такі дії тероризмом та пообіцяв «помсту в повному сенсі слова».

Також Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині. Він стверджує, що бойовики полку «Ахмат» отримали наказ «просуватися» вперед. Кадиров іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що «без зайвих анонсів» наступ підрозділів «Ахмат» вже почався.

Теги: Рамзан Кадиров Олексій Данілов

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