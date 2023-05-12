Санкції щодо «Запоріжсталі», ексміністр Табачник працює на Кадирова. Головне за 12 травня

СБУ викрила Дмитра Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова

Дмитро Табачник виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей

У Луганську прогриміли потужні вибухи, Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі», Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті, ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова. Ці та інші події 12 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію пакет санкцій щодо Запоріжсталі. Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.

У Луганську прогриміли потужні вибухи

У тимчасово окупованому Луганську «бавовна». Місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого почав підніматись чорний дим.

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Приліт, ймовірно, був у район підприємства «Поліпак», розташованого на території території колишнього Машинобудівного заводу. Завод використовувався, як пункт постачання загарбників. Окупаційна влада поки що не коментувала удар.

Ворог виснажується: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті

Оборонна операція на Бахмутському напрямку відбувається успішно, росіяни виснажується та зазнають втрат. Про це сказав речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.

За його словами, не допомагає противнику й те, що подекуди вимотані й розбиті у боях підрозділи терористично-кримінального угруповання «Вагнер» замінюються частинами регулярних військ Росармії, мотострілецькими та повітрянодесантними підрозділами.

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Данілов назвав пору року, в яку може завершитись війна

Україна планує звільнити всю свою територію від російських загарбників. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Report.

«До зими ми хочемо повністю завершити війну. У нас є загальний план – звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно», – сказав Данілов.

Ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова – СБУ

Дмитро Табачник виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби Росії на окупованих територіях Слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Хто з російських олігархів має власність в Україні? Експерти склали реєстр

Експертна організація StateWatch і аналітична система YouControl представили реєстр російських олігархів, які мають активи в Україні. У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.

Поміж таких фігурантів, як Фрідман і Дерипаска, є кількадесят маловідомих українцям осіб, котрі мають широкі мережі бізнесу на наших теренах.

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У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано підвищення смертності. На Старокримскому цвинтарі було помічено великий сектор свіжих поховань.

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Нагадаємо, триває 443-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.