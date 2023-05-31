Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині
фото: Рамзан Кадиров/Телеграм

Глава Чечні іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що «без зайвих анонсів» наступ підрозділів «Ахмат» вже почався

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині. Він стверджує, що бойовики полку «Ахмат» отримали наказ «просуватися» вперед. Про це Кадиров повідомив у телеграмі.

За його словами, окуповані території Донеччини стануть зоною відповідальності «кадировців».

«Згідно із наказом, бійці чеченських підрозділів мають розпочати активні бойові дії та звільнити (захопити. - Ред.) цілу низку населених пунктів. Втім, ось уже кілька днів йде перший етап – командний штаб підрозділів розробляє плани просування та звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддані», – написав Кадиров.

Чеченський ватажок повідомив, що депутат Держдуми РФ Адам Делімханов «зустрівся із командирами, зоною відповідальності яких є Мар’їнський напрямок». Туди нібито вже перекинули сили спецназу «Ахмат» та полку «Північ- Ахмат», командування якими здійснюватиме генерал-майор Апти Алаудінов.

Кадиров іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що «без зайвих анонсів» наступ підрозділів «Ахмат» вже почався.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв «помсту в повному сенсі слова» за вчорашній удар безпілотниками по Москві

Теги: Рамзан Кадиров окуповані території звільнення наступ Донбас «ДНР»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Бєлгорода не дуже сподіваються, що їх захистять військові, і просять собі автомати
Жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю
21 травня, 16:48
Дмитра разом із батьком викрали російські окупанти з рідного села Козаровичі на Київщині на початку березня 2022 року
1+1 просить допомоги у звільненні свого журналіста, якого викрали російські окупанти
18 травня, 11:16
Дав зелене світло повномасштабному вторгненню: в Україні засуджено депутата Держдуми
Дав зелене світло повномасштабному вторгненню: в Україні засуджено депутата Держдуми
16 травня, 12:42
За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста
Британська розвідка повідомила про успіх ЗСУ під Бахмутом
16 травня, 09:58
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
15 травня, 19:21
Росія надсилає силовиків для придушення партизанського руху
Росіяни завозять росгвардійців на окуповані території, щоб боротися із партизанами
11 травня, 15:40
Продовжується строк дії воєнного стану в Україні
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Єврокомісія заборонила імпорт зерна з України. Головне за 2 травня
2 травня, 21:18
Термінали Starlink ввозитимуть в Україну оплачуюючи необхідні мита та ПДВ
Верховна Рада скасувала пільговий імпорт терміналів Starlink та генераторів
1 травня, 23:12
Скріншот відео
Блогерка знімала відео в TikTok і випадково зафільмувала своє звільнення: ролик став вірусним
1 травня, 12:30

Події в Україні

Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині
Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині
Рада заборонила ртутні термометри і тонометри
Рада заборонила ртутні термометри і тонометри
На захист України стануть одні з найсучасніших БМП, які боронять НАТО
На захист України стануть одні з найсучасніших БМП, які боронять НАТО
У морі три ракетоносії. Військові попередили про можливі нові атаки Росії
У морі три ракетоносії. Військові попередили про можливі нові атаки Росії
Скандал у Дніпрі: охоронці ресторану не пустили воїна повечеряти (відео)
Скандал у Дніпрі: охоронці ресторану не пустили воїна повечеряти (відео)
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакує «шахедами» вночі
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакує «шахедами» вночі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
91K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
31K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
11K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
7389
«Владика у стресі». Ексклюзивне інтерв’ю з адвокатами митрополита Павла
7253
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – ЗМІ

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту