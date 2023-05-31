Глава Чечні іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що «без зайвих анонсів» наступ підрозділів «Ахмат» вже почався

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині. Він стверджує, що бойовики полку «Ахмат» отримали наказ «просуватися» вперед. Про це Кадиров повідомив у телеграмі.

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За його словами, окуповані території Донеччини стануть зоною відповідальності «кадировців».

«Згідно із наказом, бійці чеченських підрозділів мають розпочати активні бойові дії та звільнити (захопити. - Ред.) цілу низку населених пунктів. Втім, ось уже кілька днів йде перший етап – командний штаб підрозділів розробляє плани просування та звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддані», – написав Кадиров.

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Чеченський ватажок повідомив, що депутат Держдуми РФ Адам Делімханов «зустрівся із командирами, зоною відповідальності яких є Мар’їнський напрямок». Туди нібито вже перекинули сили спецназу «Ахмат» та полку «Північ- Ахмат», командування якими здійснюватиме генерал-майор Апти Алаудінов.

Кадиров іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що «без зайвих анонсів» наступ підрозділів «Ахмат» вже почався.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв «помсту в повному сенсі слова» за вчорашній удар безпілотниками по Москві