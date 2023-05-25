Зеленський, Залужний та Буданов. Навчальні заклади керівництва держави в графіці

Зеленський та Залужний є провідними постатями в державі

Головнокомандувач ЗСУ та міністр внутрішніх справ закінчили три виші

В Україні незабаром розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Ймовірно, для багатьох абітурієнтів прикладом для наслідування наразі є ті, хто протистоїть російській агресії на чолі держави. Портал «Слово і діло» дослідив, у яких університетах свого часу навчалося військово-політичне керівництво країни.

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Президент України, який є верховним головнокомандувачем Збройних Сил, випускник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Там у 1995-2000 роках Володимир Зеленський навчався за спеціальністю правознавство та отримав кваліфікацію юриста.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закінчив три виші. В 1997 році він закінчив з відзнакою Одеський інститут Сухопутних військ (загальновійськовий факультет). У 2005-2007 роках Залужний навчався у Національній академії оборони України, яку закінчив із золотою медаллю.

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Окрім того, у 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, як і Залужний, навчався в Одеському інституті Сухопутних військ.

Міністр оборони України Олексій Резніков навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка (1986-1991) – спеціальність правознавство.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк здобув вищу юридичну освіту у Національній академії СБУ.

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Секретар РНБО Олексій Данілов закінчив три виші: Луганський державний педагогічний університет ім. Шевченка (історик), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (менеджмент) та Луганський інститут внутрішніх справ МВС України (юрист). Цікаво, що у 81-му році секретар РНБО закінчив технікум у Старобільську за спеціальністю ветеринар.

Ігор Клименко, який цього року очолив Міністерство внутрішніх справ, закінчився Харківський військовий університет, Одеський університет імені Іллі Мечников (психологія) та Дніпропетровський університет МВС (правознавство).

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розпочав навчання у російському Інституті криптографії, зв'язку та інформатики – це підрозділ Академії ФСБ. У 2009 році Литвиненко закінчив університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство, а в 2013-му – Королівський коледж оборонних наук у Британії.