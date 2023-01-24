У Норвегії затримано колишнього командира «вагнерівців»

Медведєва заарештували у Норвегії, де він попросив притулку

Медведєвим закликав Норвегію дозволити йому залишитися і свідчити проти групи «Вагнер», яка воює проти України

Колишнього командира підрозділу російської приватної військової компанії «Вагнер» Андрія Медведєва, який воював проти України, а потім утік із Росії до Норвегії і попросив там притулку, затримала місцева поліція. Про це повідомляє Reuters.

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Російська група захисту прав ув'язнених Gulagu.net опублікувала в понеділок запис телефонної розмови з Андрієм Медведєвим, в якому він закликав Норвегію дозволити йому залишитися і свідчити проти приватної військової групи «Вагнер», яка воює проти України.

Норвезька поліція, як повідомляють, відкинула припущення та побоювання Медведєва про його ймовірну депортацію в Росію.

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За словами ексвагнерівця, правоохоронці попередили, що йому загрожує депортація. Проте прессекретар норвезької поліції, не уточнюючи подробиць, спростував цю заяву як «некоректну», пише Reuters.

Адвокат колишнього вагнерівця Бріньюльф Ріснес підтвердив, що Медведєва затримали увечері 22 січня. На думку захисника, його клієнта в Росію не депортують.

У коментарі Reuters адвокат додав, що Медведєва затримали через «незгоду» щодо заходів, вжитих для гарантування його безпеки. Ріснес схарактеризував їх як «дуже суворі», що спричинило «суперечки».

Адвокат повідомив, що він та його клієнт «не згодні» з тим, як і які заходи безпеки застосовують до підзахисного.

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Зазначимо, що Медведєв втік, перетнувши російсько-норвезький кордон, і сказав, що боїться за своє життя після того, як став свідком вбивств і жорстокого поводження з російськими полоненими, яких привезли на передову в Україну, щоб воювати на боці вагнерівців.

«Моєю метою приїзду сюди було, по-перше, врятувати своє життя, а по-друге, розповісти правду людям і світу», — сказав він у телефонному інтерв’ю Gulagu.net, записаному в понеділок.

До слова, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади. Про це йдеться у звіті ISW.

Крім того, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), зірка засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина почала згасати: російський диктатор Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію. До такого висновки аналітики дійшли, виходячи, зокрема, з тієї обставини, що Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.