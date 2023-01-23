Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»

Андрія Коболєва підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн

Поки не відомо про арешт якого саме майна Коболєва йде мова

Майно колишнього голови НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, який підозрюється у привласненні 229 млн грн премії, може арештувати прокуратур. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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«Рухаємся в цьому напрямку», – зазначає джерело.

В офісі генпрокурора не уточнили, про арешт якого саме майна Коболєва йде мова.

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Нагадаємо, нещодавно слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Згодом Коболєв відреагував на підозру.