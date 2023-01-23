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Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
Андрія Коболєва підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн
фото ілюстративне

Поки не відомо про арешт якого саме майна Коболєва йде мова

Майно колишнього голови НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, який підозрюється у привласненні 229 млн грн премії, може арештувати прокуратур. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Рухаємся в цьому напрямку», – зазначає джерело.

В офісі генпрокурора не уточнили, про арешт якого саме майна Коболєва йде мова.

Нагадаємо, нещодавно слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Згодом Коболєв відреагував на підозру.

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Теги: Андрій Коболєв арешт прокурор майно

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