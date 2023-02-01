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Нью-йоркські прокурори зацікавились творами мистецтва, придбаними Коломойським та Абрамовичем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нью-йоркські прокурори зацікавились творами мистецтва, придбаними Коломойським та Абрамовичем
фото з відкритих джерел

Колишня дружина Абрамовича була російською колекціонеркою

Федеральні прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи, щоб визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно. Про це повідомляє Bloomberg.

Розслідування зокрема ведеться проти російських олігархів Андрія Мельниченка, Віктора Вексельберга і Романа Абрамовича, а також українського мільярдера Ігоря Коломойського.

Зазначається, що після вторгнення Росії в Україну США розширили санкції, спрямовані проти російських бізнесменів і компаній, пов'язаних з путіним. Це призвело до конфіскації їх активів: від яхти в південній частині Тихого океану до творів мистецтва у французькій галереї. Міністерство юстиції США також планує заарештувати таунхаус у Грінвіч-Віллидж, який пов'язують з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Адвокат, який спеціалізується на справах про злочини у сфері мистецтва та конфіскації активів, Жорж Ледерман зазначив, що репресії стали результатом кращої координації між Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, яке наглядає за санкційним списком, і прокуратурою, яка намагається зупинити відмивання грошей.

В останні місяці прокурори Манхеттена звузили фокус своїх запитів, запитуючи про конкретні твори мистецтва, придбані багато років тому, а також про деяку нерухомість. Відомо, що магнат з виробництва добрив Мельниченко, чиї статки оцінюються Bloomberg у $12,7 млрд, придбав у 2009 році «Басейн з німфами» Моне за 40,9 млн фунтів стерлінгів. Під приціл потрапив також другий за величиною виробник сталі в Росії та ексвласник лондонського ФК «Челсі» Абрамович – його колишня дружина Дар'я Жукова була російською колекціонеркою.

Видання також згадує британського бізнесмена Грема Бонем-Картера, якому в жовтні було пред'явлено звинувачення в спробі вивезти твори мистецтва, що належать Дерипасці, який перебуває під санкціями США. У 2008 році використовуючи підставну компанію Дерипаска придбав 18 творів мистецтва на нью-йоркському аукціоні. Твори мистецтва зберігалися в нью-йоркському сховищі, поки посередник не спробував вивезти їх з країни в 2021 році.

Про Коломойського деталі розслідування Bloomberg не розкриває.

До слова, сьогодні у будинку Коломойського СБУ провела обшуки. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті».

Теги: Ігор Коломойський Нью-Йорк санкції

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