Нові керівники «спецоперації». Розвідка повідомила, що вже змінилося на фронті

РФ почала активне масоване застосування дальньої бомбардувальної авіації

Інститут вивчення війни (ISW) за аналізом зібраних даних припускає, що відтепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю РБК пояснив, що змінилося у російських діях після зміни військового керівництва з боку РФ.

За словами Буданова РФ почала активне масоване застосування дальньої бомбардувальної авіації, зокрема, літаків Ту-22М3, які використовують здебільшого старі радянські ракети.

«Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою. Ось і вся відповідь. Вони в принципі не мають тієї точності, яку хотіли б мати», – розповів начальник української розвідки.

Також Буданов зазначив, що розвідка має дані про кількість цих ракет, однак така інформація не для розповсюдження на широкий загал.

«На жаль, на даному етапі війни ще існує ракетна загроза», – додав головний розвідник.

Нагадаємо, головний розвідник України пояснив «логіку» окупантів. Буданов пояснив, чому ЗСУ вийшли з Сєвєродонецька.

Також Кремль змінив відповідального за «спецоперацію» – Iнститут ведення війни.