Буданов пояснив, чому ЗСУ вийшли з Сєвєродонецька

Вихід з міста був «тактичним» кроком, щоб уникнути повторення облоги «Азовсталі»

Начальник військової розвідки Кирило Буданов пояснив, чому українські бійці відступили з Сєвєродонецька після кількох тижнів боїв з російськими військами. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Financial Times.

Буданов зазначив, що вихід з міста був «тактичним» кроком, щоб уникнути повторення облоги «Азовсталі» у Маріуполі. Він повідомив, що українські війська вийшли «на височину» на захід через річку Сіверський Донець у Лисичанськ та його околиці. Саме через цей відступ російським силам, розташованим на східних берегах річки, буде дуже важко переправитися і просунутися, особливо в гору, до Лисичанська.

Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.