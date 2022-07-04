Обстріл Одещини. Головний розвідник України пояснив «логіку» окупантів

Росіяни масово обстріляли Одещину після звільнення Зміїного

Після звільнення острова Зміїний російські військові почали масово обстрілювати Одещину. Україна зазнала багато втрат серед цивільних. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю РБК розповів, із чим пов'язані такі дії Російської Федерації.

Буданов зауважив, що ці фактори абсолютно між собою не пов'язані.

«Взагалі питання чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає», – розповів голова розвідки.

За словами Буданова, у РФ змінився керівник, як вони кажуть, «спеціальної воєнної операції» в Україні, ним став командувач повітряних сил.

«Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє. Так що тут досить легка відповідь, як це не дивно», – розповів Буданов.

«Друге, Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їх ракети. Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, – в принципі не сильно то й виправдовуються», – зазначив головний розвідник країни.

Буданов також вважає, що на даному етапі існування, Росія – це просто монстр з ядерною дубинкою, який загрожує не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світу.

« І допоки це питання не буде глобально вирішено, такі випадки будуть все в нових і нових країнах», – додав голова розвідки.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Раніше Буданов пояснив, чому ЗСУ вийшли з Сєвєродонецька.

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