Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан

Український президент також має одну з ікон проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв» у власній колекції

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані передав Папі Римському Леву XIV ікону «Божа Матір з немовлям». Стало відомо, хто створив особливий подарунок для Папи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП. Життя».

Ікону, яку Володимир Зеленський передав Папі Римському, створили українські художники Герман Клименко, Соня Атлантова та Олександр Клименко.

Вона намальована на дерев’яній частині ящика від важких боєприпасів, які вивезли з-під Ізюма.

Ця робота є частиною мистецького проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв», який існує ще з 2014 року. За цей час проєкт експонували у 22 країнах, 117 містах та на 211 локаціях.

У 2025 році митці присвятили ікону депортованим українським дітям. На іконі зображена Богородиця, що тримає Ісуса, як символ захисту та надії на возз'єднання матерів і дітей.

«Архетипічний образ матері з немовлям, зрозумілий кожному навіть поза релігійним контекстом, здатен привернути увагу людей до найменш захищених і слабких, тих хто не може постояти за себе сам. Водночас це образ надії і любові, образ що дарує віру у возз'єднання дітей з їх матерями», – зазначив Герман Клименко.

Герман додав, що подарувати їх роботу вирішило керівництво держави. Володимир Зеленський давно знайомий з творчістю команди і навіть, у себе має ікону з цього проєкту.

Торік також великоднє привітання Зеленського знімали на тлі цих ікон у Софії Київській.

Нагадаємо, Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді. На відео видно, що понтифік презентував Зеленському книгу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовини для миру, довготривалого миру і справедливого миру.