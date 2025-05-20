Головна Країна Культура
search button user button menu button

Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан
Зеленський подарував Папі Римському ікону
фото: Офіс президента

Український президент також має одну з ікон проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв» у власній колекції

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані передав Папі Римському Леву XIV ікону «Божа Матір з немовлям». Стало відомо, хто створив особливий подарунок для Папи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП. Життя».

Ікону, яку Володимир Зеленський передав Папі Римському, створили українські художники Герман Клименко, Соня Атлантова та Олександр Клименко.

Вона намальована на дерев’яній частині ящика від важких боєприпасів, які вивезли з-під Ізюма.

Ця робота є частиною мистецького проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв», який існує ще з 2014 року. За цей час проєкт експонували у 22 країнах, 117 містах та на 211 локаціях.

У 2025 році митці присвятили ікону депортованим українським дітям. На іконі зображена Богородиця, що тримає Ісуса, як символ захисту та надії на возз'єднання матерів і дітей.

«Архетипічний образ матері з немовлям, зрозумілий кожному навіть поза релігійним контекстом, здатен привернути увагу людей до найменш захищених і слабких, тих хто не може постояти за себе сам. Водночас це образ надії і любові, образ що дарує віру у возз'єднання дітей з їх матерями», – зазначив Герман Клименко.

Герман додав, що подарувати їх роботу вирішило керівництво держави. Володимир Зеленський давно знайомий з творчістю команди і навіть, у себе має ікону з цього проєкту.

Торік також великоднє привітання Зеленського знімали на тлі цих ікон у Софії Київській.

Нагадаємо, Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді. На відео видно, що понтифік презентував Зеленському книгу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовини для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Олександр Клименко Володимир Зеленський подарунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму
Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму
16 травня, 08:56
Президент заслухав доповідь головкома
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
21 квiтня, 01:32
Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану
Помер Папа Римський Франциск
21 квiтня, 11:05
Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
21 квiтня, 11:33
Більшість громадян Америки зовсім не довіряють Путіну
Частка американців, які вважають Росію ворогом, опустилася до найнижчого рівня
22 квiтня, 13:35
Папа Франциск заповів переобладнати свій «папамобіль», на якому він вітав і звертався до мільйонів вірян по всьому світу
Із «папамобіля» Франциска зроблять медпункт
6 травня, 11:19
Кардинали повернуться до Сикстинської капели, аби знову проголосувати за наступного понтифіка
Розпочався другий день конклаву
8 травня, 08:23
Якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти РФ
Україна погодилася на прямі переговори з РФ – Axios
10 травня, 17:57
Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню
«Чекатиму на Путіна у Туреччині. Особисто» – Зеленський
11 травня, 20:16

Культура

Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан
Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан
Рукопис Майка Йогансена, який вважався втраченим, буде видано українською мовою
Рукопис Майка Йогансена, який вважався втраченим, буде видано українською мовою
Заслужений артист України Михайло Кришталь відзначає ювілей
Заслужений артист України Михайло Кришталь відзначає ювілей
Фінал Євробачення-2025: де дивитися та як голосувати
Фінал Євробачення-2025: де дивитися та як голосувати
«Культурні сили» з'явилися на червоній доріжці Каннського фестивалю
«Культурні сили» з'явилися на червоній доріжці Каннського фестивалю
Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ
Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
199K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
44K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
12K
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі
9530
Орбан назвав членство України в ЄС «найбільшою загрозою» для Угорщини

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua