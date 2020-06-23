СБУ позбавила скандального мера Черкас допуску до держтаємниці



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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко

Служба безпеки виявила невиконання Бондаренком обов’язків щодо державної таємниці

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що СБУ надіслала йому лист про скасування допуску до державної таємниці, у правоохоронному органі це підтвердили.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Я, коли прийшов на роботу, отримав два цікавих листи. Перший – про скасуванню Бондаренку допуску до державної таємниці, від СБУ. Цікавий лист, я розумію, що Служба безпеки замість того, щоб займатися пошуком шпигунів, вона зранку і до ночі зайнята головою міста Черкаси, за те що він посмів, все таки, послабити карантин», - сказав він у зверненні.

Речниця СБУ у Черкаській області Катерина Дрога у коментарі зазначила, що управління виявило невиконання Бондаренком обов’язків щодо державної таємниці.

Співробітниками Управління були раніше направлені інформування щодо приведення до відповідності стану охорони держтаємниці в Черкаській міській раді.

«Однак, міським головою продовжувалися порушення вимог закону України «Про державну таємницю» щодо організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Отже, зважаючи на виявлені порушення вимог законодавства про державну таємницю, Бондаренку скасовано доступ до державної таємниці», - сказала речниця СБУ.

До слова, у травні мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 20 травня на прес-конференції Зеленський назвав черкаського мера «бандитом», який «має 19 кримінальних проваджень» і з яким він «за стіл не сяде».

Як повідомлялося, Зеленський пообіцяв кадрові рішення стосовно губернаторів.