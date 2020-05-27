Мер Черкас подав до суду на Зеленського
Раніше президент назвав Анатолія Бондаренка «бандитом»
Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського. Про це мер повідомив у Facebook, поширивши відео свого адвоката Дениса Ципіна у вівторок, 26 травня.
«Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду», - йдеться в повідомленні.
Як зазначають, позов спричинений тим, що президент назвав Бондаренка «бандитом».
Нагадаємо, Черкаська міська рада вирішила достроково пом'якшити карантинні заходи в місті з 1 травня.
У зв'язку з цим Нацполіція розпочала кримінальне провадження, зазначивши, що «керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України та свідомо в період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області».
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку, що «реагування буде жорстким». Зеленський заявив, що таке рішення міста є спробою заробити політичні рейтинги і це матиме юридичні наслідки.
Сам Бондаренко відповів, що його не залякати.
Нагадаємо, 20 травня на прес-конференції Зеленський назвав черкаського мера «бандитом», який «має 19 кримінальних проваджень» і з яким він «за стіл не сяде».
Як повідомлялося, Зеленський пообіцяв кадрові рішення стосовно губернаторів.