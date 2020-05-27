Мер Черкас подав до суду на Зеленського



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Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду

Раніше президент назвав Анатолія Бондаренка «бандитом»

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського. Про це мер повідомив у Facebook, поширивши відео свого адвоката Дениса Ципіна у вівторок, 26 травня.

«Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, позов спричинений тим, що президент назвав Бондаренка «бандитом».

Нагадаємо, Черкаська міська рада вирішила достроково пом'якшити карантинні заходи в місті з 1 травня.

У зв'язку з цим Нацполіція розпочала кримінальне провадження, зазначивши, що «керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України та свідомо в період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку, що «реагування буде жорстким». Зеленський заявив, що таке рішення міста є спробою заробити політичні рейтинги і це матиме юридичні наслідки.

Сам Бондаренко відповів, що його не залякати.

Нагадаємо, 20 травня на прес-конференції Зеленський назвав черкаського мера «бандитом», який «має 19 кримінальних проваджень» і з яким він «за стіл не сяде».

Як повідомлялося, Зеленський пообіцяв кадрові рішення стосовно губернаторів.