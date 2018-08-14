Семерак назвав кількість українських ліцензій в Криму, які РФ зібралась анулювати



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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

В окупованому Криму наразі діє 131 українська ліцензія на користування надрами

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак впевнений, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає російський закон щодо анулювання українських ліцензій на користування надрами в акваторії Чорного й Азовського морів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

«Росія - це країна-агресор, яка захопила українську територію, яка намагається відібрати майно приватних компаній, українських державних компаній, майно України як держави й українського народу. Це рішення вкотре продемонструвало, що влада РФ не поважає суверенний статус України та власність її народу, але з цим рішенням Україна не збирається миритися», - сказав Семерак.

Міністр також повідомив, що наразі в Криму діє 131 дозвіл на користування надрами, що видав український уряд. Він підкреслив, що як Україна, так і міжнародні організації не визнають рішення Росії.

«Україна відстоює свої права в міжнародних судах. Ми вже подали відповідні позови та сподіваємося на підтримку світового співтовариства. Позов подали низка українських компаній, зокрема НАК «Нафтогаз України», щодо відшкодування завданих збитків унаслідок незаконного захоплення українських природних ресурсів», - повідомив міністр, зазначивши, що Україна й далі буде дотримуватися такої стратегії.

Семерак також додав, що за кожен подібний крок РФ має нести відповідальність.

Нагадаємо, що в 2016 році Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права: Київ готовий довести в арбітражі, що Росія порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у власних морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до Криму морських зонах, у тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

А в лютому 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.