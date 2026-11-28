Президент України Володимир Зеленський повідомив військовому командуванню, що хоче бачити Керченський міст повністю зруйнованим. Українські військові готуються завдати нового удару по споруді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Telegraph, яке поспілкувалося з обізнаними військовими джерелами.

«Президент хоче, щоб його було повністю знищено», – розповів співрозмовник видання.

Журналісти також з'ясували подробиці попередньої операції проти Керченського мосту. Невдовзі після опівночі 18 листопада ракетна бригада Військово-морських сил України вивела мобільні пускові установки з ракетами «Нептун» на заздалегідь підготовлені позиції вздовж південного узбережжя України.

За словами джерела видання, військові випустили значну кількість ракет. Одразу після запуску підрозділ почав згортати комплекси, щоб уникнути російського удару у відповідь. Протягом наступних кількох годин Керченський міст атакували й інші підрозділи ЗСУ.

Приблизно о другій годині ночі ракетна бригада отримала повідомлення, що внаслідок ударів обвалилася частина автомобільного полотна мосту та одна з його опорних арок. «Звісно, ми випили трохи пива», – розповів один із планувальників операції, згадуючи, як військові відреагували на перші результати атаки.

Основною ціллю ракетної бригади був залізничний проліт мосту. Тому наступної ночі військовослужбовці завдали повторного удару, внаслідок якого залізнична частина споруди зазнала додаткових пошкоджень.

Як пише The Telegraph, лише після другого ракетного удару військові дізналися, що наказ про атаку особисто віддав Зеленський.

Нагадаємо, українські військові завдали кількох ударів по Керченському мосту 16–17 та 19 листопада. Під час першої атаки обвалився автомобільний проліт і була зруйнована одна з арок. Наступні удари пошкодили залізничну частину споруди.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що для атаки на Керченський міст було застосоване українське озброєння, зокрема ракети «Нептун» і «Фламінго», а також інші вітчизняні розробки.

Крім того, The Times із посиланням на українські джерела повідомляла, що під час операції Сили оборони не використовували супутниковий зв'язок Starlink або Starshield. Українські військові покладалися на власну систему, за допомогою якої безпілотники передавали відеосигнали ракетам для наведення на конкретні ділянки мосту.

Після ударів російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні «дуже болючою» відповіддю та заявив, що Росія не домовлятиметься про припинення вогню.