Український бранець Кремля Олег Сенцов не потрапив до списку на обмін - ЗМІ



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Українського режисера Олега Сенцова засудили у Росії у серпні 2015 року до 20 років суворого режиму нібито за підготовку терактів в Криму

У Москві поки не планують звільняти українського політв'язня Сенцова, якого в 2015 році було незаконно засуджено до 20 років ув'язнення - росЗМІ

Бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов не потрапив до списку на обмін полоненими.

Про це повідомили російські ЗМІ, пише РБК-Україна.

Зазначається, що в Москві поки не планують звільняти українського політв'язня Сенцова, якого в 2015 році було незаконно засуджено до 20 років ув'язнення.

За даними російських ЗМІ, прізвища Сенцова немає у списку на обмін полоненими. Також у списку немає прізвища головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, який сам відмовився від обміну.

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, засоби масової інформації повідомили, що Росія готує обмін ув'язненими за формулою 33 на 33.

Також зазначимо, що у Кремлі підтвердили, що Київ і Москва ведуть переговори щодо обміну ув’язненими.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Як повідомлялося, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

До слова, українського режисера засудили у Росії у серпні 2015 року до 20 років суворого режиму нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.